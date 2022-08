Serie di furti in attività del Veronese e Mantovano: 38enne in manette

È accusato di aver messo a segno una serie di colpi tra Veneto e Lombardia. Sono stati i carabinieri della stazione di Sanguinetto a trarre in arresto un 38enne straniero, domiciliato in un paesino nella Bassa veronese, pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dall’ufficio gip del tribunale di Verona, richiesta dalla procura della Repubblica scaligera.

Provvedimento che è stato emesso in quanto l'uomo è gravemente indiziato di essere l’autore di 10 furti ai danni di vari esercizi commerciali, tentati e consumati tra febbraio ed aprile 2022 in diverse località della provincia di Verona e qualcuno anche in quella di Mantova,

Il 38enne, agendo verosimilmente con un complice al momento non identificato, si sarebbe introdotto all’interno delle varie attività, appropriandosi di denaro e beni vari, per poi allontanarsi subito dopo e far perdere le proprie tracce.

Le indagini svolte dai carabinieri di Sanguinetto avrebbero permesso di raccogliere importanti elementi di prova nei confronti dell’indagato, per numerosi furti ai danni di esercizi commerciali di vario tipo: pizzeria, officina, barberia, panineria, bar, rivendita tabacchi, ecc.

Le attività investigative dei militari sono ancora in corso, al fine di verificare eventuali responsabilità dll'accusato relativamente ad altri colpi che sono stati registrati sul territorio, oltre all'identificazione di eventuali complici.

Il 38enne si trova ora nel carcere di Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.