Trattori agricoli e stradali rubati nel Veronese recuperati dai carabinieri

Erano stati rubati a Sona e a Castelnuovo del Garda, il 26 e 28 settembre scorsi, i veicoli intercettati da carabinieri dell'aliquota radiomobile di Tortona, nella provincia piemontese di Alessandria. I militari, durante un controllo stradale, hanno fermato un autoarticolato che trasportava un trattore agricolo New Holland ed un trattore stradale Iveco Magirus 400, i quali erano stati sottratti illegalmente nel veronese quasi tre mesi fa.

Come riporta Maria Teresa Marchese su La Stampa, gli accertamenti di carabinieri sono proseguiti nei due capannoni da cui l'autoarticolato aveva prelevato i due mezzi rubati ed in altri luoghi del Tortonese, trovando altri veicoli rubati: un trattore stradale, un rimorchio, un'auto ed un mini-escavatore. I furti di questi ultimi mezzi erano avvenuti tra la fine del 2020 e l'inizio di del 2021 nelle province di Alessandria e Milano.

Per il reato di ricettazione sono stati denunciati in quattro, mentre tutti i mezzi recuperati, del valore di oltre 200mila euro, sono stati sequestrati per essere poi restituiti ai legittimi proprietari.