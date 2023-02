Armadietti delle palestre svaligiati in tutta Italia, anche a Verona: due denunciati

È stata la polizia di Stato di Roma a denunciare in stato di libertà due cittadini romeni, un uomo di 38 anni e una donna di 40, accusati di aver compiuto una serie di furti di orologi di pregio, carte di credito e somme di denaro, all'interno degli spogliatoi di diverse palestre Virgin Active. Oltre al punto presente nella capitale, sarebbero stati messi a segno colpi anche a Milano, Torino, Brescia, Bologna e Verona.

Dopo un'intensa attività di osservazione e controllo effettuata all’interno di diverse palestre romane, gli investigatori sarebbero riusciti ad inviduare i due complici all’interno della struttura di via Cina e a bloccarli. Sottoposti a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso, della somma di 415 euro, di cui lo stesso non ha saputo giustificare il possesso, e di un badge di ingresso del circuito Palestre Virgin Active, oltre a due bracciali di gomma, ottenuti previa iscrizione, con i quali lo stesso poteva accedere a qualsiasi struttura sportiva della Virgin Active. All’interno della borsa della donna, invece, sono state rinvenute diverse banconote di vario taglio per un totale di 6.520 euro, delle quali la stessa non è riuscita a giustificarne il possesso.

Le indagini delle forze dell'ordine avrebbero portato alla luce una struttura ben organizzata, operante in tutta Italia, con la predisposizione di numerosi documenti falsi e camuffamenti per cambiare identità al fine di far perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti sarebbe stato rilevato uno strano comportamento dell’utilizzatore della scheda di accesso alle palestre: nel giro di 15 giorni, infatti, sono risultati 56 ingressi in varie province italiane, come se fossero sopralluoghi finalizzati al furto e non sedute di allenamento.