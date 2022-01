Furti di smartphone sui treni: 27enne rintracciato ed arrestato dalla Polfer

È ritenuto il colpevole di una serie di furti di smartphone avvenuti tra ottobre e novembre dello scorso anno, lungo la tratta ferroviaria tra Verona e San Bonifacio: sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona a trarre in arresto un giovane di 27 anni di origine marocchina, eseguendo l'ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria scaligera.

L'uomo, pluripregiudicato, è sospettato di aver commesso gli scippi in questione in tarda serata, poco prima dell’arrivo dei treni regionali alla fermata di San Bonifacio, per poi scendere di corsa da vagone e far perdere le proprie tracce approfittando del buio. L'indagato avrebbe operato assieme ad un complice già condotto in carcere ad ottobre scorso, sempre su ordine dell’autorità giudiziaria.

L’attività di indagine svolta dalla squadra investigativa del Compartimento Polizia Ferroviaria di Verona, partita dalle denunce presentate e dall’esame delle immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della stazione e a bordo treno, avrebbe permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione di una seconda misura restrittiva, accordata quattro giorni fa.

Le ricerche si sono concluse nella mattinata di martedì, quando lo straniero è stato riconosciuto da una pattuglia Polfer della squadra investigativa che lo ha individuato nel comune di Soave e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane è risultato anche irregolare nel territorio italiano, per cui sono già state avviate le procedure di espulsione da parte dell’ufficio immigrazione della Questura al termine della carcerazione.