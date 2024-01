Furti in abitazione nella Bassa Veronese, arrestati 40enne e 37enne

Non si sarebbero fermati nemmeno davanti ai proprietari dell'abitazione in cui volevo colpire. Li avrebbero distratti con uno stratagemma, derubandoli dei loro averi. E in un'altra occasione avrebbero rubato un bancomat con il quale prelevare il denaro della vittima. Due pregiudicati della Bassa Veronese, uno di 40 e l'altro di 37 anni, sono stati arrestati ieri, 18 gennaio, dai carabinieri di Legnago con l'accusa di furto in abitazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento.

I militari di Legnago e di Gazzo-Roncanova si erano messi sulle loro tracce subito dopo le denunce, raccogliendo elementi di prova che hanno consentito l'identificazione. Ai due presunti responsabili vengono addebitati complessivamente otto episodi commessi tra Legnago, Casaleone e Gazzo Veronese tra aprile e luglio 2023.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Verona in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E su di loro sono ancora in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità in altri reati predatori o la complicità di altri malviventi.