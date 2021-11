Furti a Fieracavalli: due uomini in manette e denuncia in arrivo per altri tre

Due uomini sono finiti in manette sabato scorso durante Fieracavalli, per mano del personale della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile: in cittadino romeno classe 1997 e uno classe 2020, proveniente da un'altra regione, sono stati infatti arrestati da due agenti di polizia che prestavano servizio di ordine pubblico alla fiera di Verona, che li hanno colti in flagranza del reato di furto aggravato ai danni di alcuni espositori. Gli operatori infatti hanno individuato i due uomini, riconosciuti attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della fiera, come gli autori di un colpo avvenuto alle ore 6.45, in uno stand, di due scatoloni contenenti polo e maglioncini girocollo per un totale di circa 50 pezzi.

Sempre grazie ai filmati delle telecamere, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare l’auto a bordo della quale i due avevano caricato la refurtiva ed è scattata così la perquisizione del veicolo, dove è stata rinvenuta e sequestrata la merce rubata.

Le forze dell'ordine spiegano che poi sono riuscite a risalire alla struttura ricettiva in cui i ladri alloggiavano, situata sempre a Verona, ed è scattata così la perquisizione delle stanze occupate dai due, che avrebbe permesso di trovare e sequestrare numerosi oggetti ritenuti il frutto di altri furti denunciati in fiera, tra cui 5 paia di staffe, del valore di circa 400 euro ciascuna, destinate ai vincitori delle gare di equitazione che si stanno tenendo nel corso della manifestazione.

Le indagini avviate immediatamente dalla Mobile, avrebbero inoltre permesso di portare alla luce la complicità di altri tre soggetti che sono stati già individuati e che saranno anch’essi deferiti all’autorità giudiziaria per furto e ricettazione.

Gli arrestati sono stati condotti in Questura e, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno Stefano Aresu, trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza con rito direttissimo, all'esito della quale sono stati convalidati i provvedimenti e i due responsabili condannati ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso tra loro.