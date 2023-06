Ricercato dalla procura di Verona per furti ed evasione dai domiciliari: arrestato dai carabinieri di Aurisina

I carabinieri di Aurisina riferiscono in una nota di aver controllato 3.200 persone e oltre 460 veicoli nell'ultima settimana, nonché di aver arrestato «quattro persone» che, a vario titolo, sarebbero «responsabili» di reati «commessi negli anni precedenti alla loro cattura». Nella lista, in base a quanto riferito da TriestePrima, sarebbero finiti «un settantatreenne di Gorizia, un trentenne di nazionalità albanese, e un cinquantenne e un quarantunenne entrambi di origini romene». Tutti, dopo essere stati arrestati, sono stati condotti nel carcere del Coroneo, a Trieste.

Nel primo caso, il cittadino goriziano sarebbe stato «condannato dal tribunale di Milano per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta». Nel secondo caso, invece, il trentenne albanese sarebbe stato ricercato per un «furto in abitazione» nella provincia di Pordenone ancora nel 2015.

La terza persona arrestata dai carabinieri di Prosecco sarebbe invece stata ricercata dalla procura di Verona, a causa di «un mandato di cattura emesso anni fa». L'uomo che, spiegano sempre i carabinieri, dovrà ora scontare «un anno e due mesi», si sarebbe reso responsabile di «numerosi furti», soprattutto in località Lignano Sabbiadoro, oltre ad «un'evasione dagli arresti domiciliari».

L'ultimo caso riguarderebbe infine «un quarantunenne condannato per sfruttamento della prostituzione, oltre che per inosservanza del divieto di ingresso in Italia». L'uomo dovrà scontare «dieci mesi di reclusione emessi dalla Procura di Trieste per inosservanza al divieto di reingresso commesso nel 2016».