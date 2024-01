L'altro arrestato è un veronese di 44 anni, anche lui pregiudicato. È stato trovato nel capoluogo scaligero dai militari di Verona, i quali gli hanno notificato un provvedimento definitivo di condanna a un anno e nove mesi per un furto aggravato commesso nel 2016 a San Giovanni Lupatoto. In quell'occasione, l'uomo si era introdotto con uno stratagemma all’interno di una abitazione dalla quale aveva asportato assegni e denaro contante.

Il 29enne è un giovane marocchino pregiudicato e residente nella provincia di Perugia. Aveva trovato riparo a Sanguinetto, a casa della madre, dove i carabinieri del nucleo investigativo lo hanno individuato dopo una serie di appostamenti. Il ragazzo dovrà scontare una pena di poco più di cinque anni per furto aggravato, detenzione di stupefacenti, evasione e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2016 ed il 2019.

Su di loro pendevano condanne per droga, furti ed evasione. I carabinieri li hanno rintracciati e accompagnati nel carcere di Montorio. Un 29enne ed un 44enne sono stati arrestati ieri, 12 gennaio, dai militari veronesi in esecuzione a due ordini di esecuzione pena adottati dall'autorità giudiziaria.

In libertà ma con condanne per droga e furti, arrestati e portati in carcere