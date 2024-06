Espulso dall'Italia nel 2016, torna e colleziona denunce prima della nuova espulsione

Era già stato espulso dall'Italia nel 2016 con decreto del prefetto di Roma. E sarà nuovamente espulso il 30enne di origine bosniaca arrestato ieri, 26 giugno, dalla polizia di Verona e accompagnato al Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Brindisi.

Dopo la prima espulsione dall'Italia del 2016, l'uomo è riuscito a tornare eludendo i controlli alla frontiera. All'inizio del mese di giugno, il 30enne è arrivato a Milano, ma nello stesso giorno del suo reingresso irregolare è stato fermato dai carabinieri. Era in un'auto, insieme ad altre persone, e all'interno del veicolo i militari hanno trovato martelli, pinze e altri arnesi utilizzati per furti nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Il 30enne, insieme ad altri due complici, è stato quindi denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato invitato a presentarsi all'ufficio immigrazione di Milano per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

La settimana scorsa, un nuovo controllo da parte dei carabinieri di Monza. In quella circostanza, il 30enne ha esibito un passaporto alterato e sono quindi scattate nuove denunce per violazione della normativa sull'immigrazione e possesso di documenti di identificazione falsi.

Infine, l'uomo è stato rintracciato ieri mattina a Verona. Il 30enne alloggiava in un hotel di Via Enrico Fermi e dalla struttura è partita la segnalazione che ha mobilitato gli agenti delle Volanti. Gli agenti lo hanno bloccato e accompagnato in questura, dove è stato scoperto che il 30enne era stato più volte identificato in Italia e aveva fornito differenti generalità. A suo carico, inoltre, è emersa anche una segnalazione in ambito Schengen per pericolosità sociale. Su proposta del questore, il trentenne è stato quindi nuovamente espulso con decreto del prefetto e accompagnato al Cpr di Brindisi in attesa dell’esecuzione del provvedimento.