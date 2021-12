Furti nelle case: i carabinieri mettono in fuga i ladri grazie alle segnalazioni

Si avvicina il Natale e i carabinieri veronesi intensificano le attività di prevenzione aumentando il dispiegamento di pattuglie sul territorio, con lo scopo di arginare in particolar modo i furti in abitazione.

Attività che recentemente ha dato i suoi frutti. Nel giro di qualche giorno infatti, i militari della stazione di Bovolone e poi quelli di Nogara sono riusciti ad intercettare in due occasioni altrettante bande di malviventi dediti proprio ai furti nelle case, che sono riusciti a darsi alla fuga: gli interventi hanno permesso di bloccare i ladri che si sono dispersi nelle campagne, impendendo loro di portare a segno nuovi colpi ai danni dei residenti della zona.

Un piccolo successo ottenuto grazie alla collaborazione tra i cittadini e l'Arma, che ha visto i primi segnalare la presenza sul territorio di veicoli con a bordo soggetti sospetti.

Nelle serate di lunedì 29 novembre e domenica 5 dicembre, al 112 sono giunte le segnalazioni di residenti nella zona riguardanti proprio il passaggio di auto sospette. Situazioni che sono state subito approfondite dalla pattuglie presenti sul territorio, grazie alle descrizioni ricevute.

In entrambi i casi, rispettivamente lunedì a Salizzole e domenica a Nogara, le auto risultavano "pulite", ovvero non oggetto di furto, ma una volta intercettate hanno dato vita a brevi inseguimenti, prima di essere abbandonate dagli occupanti che si sono dati alla fuga a piedi nell'oscurità delle campagne.

In tutti e due i mezzi sono stati lasciati gli attrezzi da scasso necessari per scardinare gli infissi dei serramenti domestici. Nel caso di Nogara all'interno della macchina sono stati trovati anche oggetti di valore come borse griffate ed accessori di abbigliamento, che i carabinieri ritegono essere il frutto di alcuni colpi e per i quali sono in corso accertamenti per risalire ai relativi proprietari.

Le indagini sono indirizzate anche sugli intestatari dei mezzi abbandonati, residenti in Lombardia, per appurare se gli stessi siano complici dei criminali scappati.