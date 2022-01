Furti in casa e fughe rocambolesche nel Veronese: 5 persone fermate dai carabinieri

La lotta ai reati predatori, in particolar modo ai furti in abitazione, ha chiamato i carabinieri del Comando provinciale di Verona ad un periodo di grande lavoro su tutto il territorio durante le festività natalizie appena concluse, con una serie di serivizi straordinari che si sono susseguiti nel corso dei giorni.

Un'opera capillare quella dei militari, che è stata indirizzata sulle principali arterie stradali e sulle aree aree urbane che maggiormente sono state interessate da questi episodi. Una serie di operazione che avrebbe permesso alle forze dell'ordine di intercettare e fermare, anche dopo rocambolesche fughe, alcuni presunti autori di colpi nelle case, trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e refurtiva di cui si sarebbero impossessati illecitamente.

I carabinieri riferiscono che durante le varie operazioni sono stati sequestrati numerosi cacciavite, piedi di porco ed addirittura due flessibili, che sarebbero stati utilizzati per aprire casseforti. Inoltre sono stati recuperati numerosi monili in oro, gioielli preziosi, accessori ed abbigliamento griffati del valore di migliaia di euro, tutti poi restituiti ai legittimi proprietari ai quali erano stati sottratti.

Al vaglio dell'autorità giudiziaria ci sono le posizioni di 5 individui, per reati che vanno dal possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso alla ricettazione.

Gli uomini dell'Arma sottolineano che la buona riuscita dell'operazione è stata possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, che con solerzia hanno segnalato al 112 la presenza di auto con a bordo individui sospetti e sconosciuti alla comunità locale. Una buona prassi che avvicina i cittadini ai carabinieri e che consente un più efficace e tempestivo intervento delle sempre, sempre impegnate nel presidio del territorio.