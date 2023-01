Furti nelle abitazioni in Valpolicella, l'ass. Rossignoli: «Mettiamo in campo ogni iniziativa per fronteggiare il fenomeno»

Come ciclicamente accade, negli ultimi due mesi è tornato ad affacciarsi in tutta la Valpolicella il problema dei furti nelle abitazioni. Lo evidenzia una nota del Comune di Negrar nella quale poi si legge: «Se da un lato non si è in presenza di dati paragonabili a quelli di altre aree o di altri momenti della nostra storia recente, il fenomeno non può né deve essere ignorato». Con l’assessore Fausto Rossignoli è stata approfondita l’analisi della situazione nel territorio di Negrar di Valpolicella in queste ultime settimane.

«I cittadini devono sapere prima di tutto che le forze dell’ordine e la polizia locale sono sul pezzo - spiega l'ass. Rossignoli - e stanno mettendo in campo ogni iniziativa per fronteggiare il fenomeno. Il Comune di Negrar di Valpolicella, in particolare, ha attuato iniziative importanti che senz’altro stanno contribuendo a limitare il fenomeno delle intrusioni: mi riferisco alla realizzazione di una rete di videosorveglianza che ormai è tra le più estese e articolate della Provincia, e alla creazione dei gruppi di controllo di vicinato che sul territorio coinvolgono circa 300 volontari. Inoltre, ha riorganizzato il lavoro della polizia locale e sta perfezionando sempre più il raccordo con i carabinieri di stanza nelle caserme della valle».

Le prestazioni della rete di videosorveglianza sono soddisfacenti? «C’è un aspetto sul quale è possibile misurare l’utilità della rete ed è quello delle indagini. La nuova rete di videosorveglianza sta dando un ottimo contributo alle investigazioni delle forze dell’ordine e ormai è diventata un ausilio imprescindibile per ogni genere di indagine. Possiamo dire che i dati fondamentali per il buon esito di qualche importante indagine provengono proprio dalla nostra rete. Che può essere migliorata, ma che già ora offre un aiuto importante».

Ci sono dei suggerimenti da dare ai cittadini? «È opportuno che i cittadini tengano in considerazione alcune coordinate: di norma i furti avvengono in un orario ricompreso tra le 17 e le 20. E di norma avvengono in abitazioni in cui sono assenti i residenti. Sul portale del Comune, nella sezione “Speciale Polizia Locale”, abbiamo pubblicato il manuale di difesa residenziale che contiene tanti spunti per difendersi dai ladri e togliere di mezzo tutto quello che potrebbe facilitare la loro azione. Ne richiamo qualcuno per esemplificare: fare un check dei punti di vulnerabilità delle nostre abitazioni (porte, finestre, tapparelle, persiane); fare il possibile per togliere dal giardino tutto ciò che potrebbe agevolare l’azione dei ladri (siepi alte, alberelli vicino alla abitazione, attrezzatura per bricolage e coltivazione del giardino). È opportuno controllare anche le porticine per gli animali e lo stato di manutenzione degli impianti di allarme; importante segnalare ogni elemento sospetto, perché spesso i colpi vengono resi possibile dalla presenza di un basista che controlla preventivamente la situazione; importante anche evitare di comunicare informazioni sulla nostra casa, sui nostri oggetti di valore, sui sistemi di allarme. Soprattutto, mai omettere di denunciare una intrusione, anche quando il furto è di lieve entità, oppure si è trattato solo di un tentativo».

Che dire dei furti accaduti in queste settimane? «Le indagini sono in corso e qualche arresto è già avvenuto. Altre istruttorie si concluderanno prossimamente. La collaborazione dei volontari del controllo di vicinato e di tutti i cittadini è decisiva per vincere questa battaglia. Lavorando insieme le cose torneranno presto nella normalità».