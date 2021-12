Furti al Basson: «Ci segnalano di persone che suonano i campanelli per verificare se in casa c’è qualcuno»

La Prima Commissione del Comune di Verona presieduta da Andrea Bacciga, il 21 dicembre ha aperto i lavori sul tema “Furti nelle abitazioni al Basson – segnalazioni giunte dai cittadini”, che ha visto gli interventi di Giorgio Girardi, presidente Comitato Basson, e Michele Nespoli, responsabile del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia locale.

«In questo periodo al Basson – ha spiegato Girardi – ciclicamente avvengono furti. Cosa che si ripete da anni. Nonostante l’istallazione di quattro telecamere – una in entrata da Via Bassone a Via Gardesane, un’altra nella zona industriale, un’altra ancora dove ci sono le scuole elementari e materna e la quarta davanti alla Chiesa – e avendo pubblicizzato nel tempo la presenza della videosorveglianza i furti avvengono lo stesso. Ci hanno segnalato di persone che suonano i campanelli per verificare se in casa c’è qualcuno, e non si tratta di scherzi di ragazzini. I furti avvengono di sera, quando non ci sono presenti i proprietari. In particolare, ma non solo, nelle zone dove non ci sono telecamere. Le forze dell’ordine pattugliano il quartiere ma purtroppo non è sufficiente. Solo in questo mese, sono stati almeno 5 furti nel quartiere di cui siamo venuti a conoscenza».

A questo punto è stato il consigliere comunale Vito Comencini a prendere la parola per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine negli orari più critici, ma Michele Nespoli ha spiegato che la Polizia Locale la sera ha a disposizione solo 3-4 pattuglie per tutto il territorio cittadino e quindi è impossibile destinarne una fissa per il quartiere.

In fase di chiusura è arrivata la proposta di Bacciga a Girardi per organizzare una commissione, o una serie di incontri per istituire il “quartiere sicuro”, coinvolgendo i cittadini e qualche responsabile delle associazioni di controllo del vicinato per prevenire i reati e dare supporto alla Polizia Locale con le segnalazioni. Idea che avrebbe trovato il favore di Nespoli, a patto che tale attività sia effettivamente di aiuto alle forze dell'ordine.