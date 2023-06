Furti in abitazione a Legnago: i carabinieri arrestano un uomo di 56 anni

I carabinieri della stazione di Legnago riferiscono in una nota di aver arrestato «un cittadino marocchino, 56enne, residente nella bassa veronese, pregiudicato». In base a quanto si apprende, l'arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere che era stata emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Verona, su richiesta della locale procura della Repubblica.

I carabinieri spiegano inoltre che il provvedimento giudiziario è stato emesso poiché l'uomo cinquantaseienne, risulterebbe «gravemente indiziato di essere l’autore di due furti consumati in abitazione». Si tratta di reati, chiariscono ulteriormente i militari, che sarebbero stati commessi «a Legnago nel 2021 e 2023».

In base alle ricostruzioni degli episodi fornite dai carabinieri, il cinquantaseienne, agendo «verosimilmente da solo», si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione «asportando denaro e beni vari, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce». L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Legnago con metodi tradizionali, avrebbe consentito di raccogliere «importanti elementi di prova nei confronti dell’indagato».

Secondo quanto riferito dai carabineiri, l’esito dell’attività d’indagine, trasmessa all’autorità giudiziaria scaligera, avrebbe quindi consentito a quest’ultima di emettere una «misura cautelare personale detentiva, al fine di impedire la consumazione di altri reati da parte dell’indagato». I militari dell'Arma spiegano inoltre che le indagini sono ancora in corso, al fine di «verificare eventuali responsabilità dell’arrestato in relazione ad altri reati predatori verificatisi sul territorio», nonché ai fine dell’identificazione di «eventuali complici del predetto, in relazione ai furti per cui si indaga».

In base a quanto si apprende, la persona arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Verona e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.