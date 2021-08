Furti nei pressi dell'ospedale di Borgo Trento: fermato un 56enne con arnesi da scasso

Le numerose segnalazioni di furti avvenuti nei pressi dell'ospedale di Borgo Trento inoltrate dai cittadini, hanno portato i carabinieri della stazione di Parona a concentrare la propria attenzione sull'area del nosocomio di Verona.

Così, predisposta l’ennesima pattuglia dedicata a tale servizio, intorno alle ore 12.00 di martedì i militari individuavano un uomo che si aggirava piuttosto insistentemente attorno alle biciclette posteggiate nelle rastrelliere attigue al Polo Confortini.

Tale comportamento avrebbe fatto di lui un sospettato agli occhi dei carabinieri, che hanno deciso quindi di eseguire alcuni accertamenti sulla sua persona. L'uomo si sarebbe mostrato particolarmente agitato nel corso delle verifiche e alla fine avrebbe "vuotato il sacco": nello zainetto che portava al seguito sarebbero stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, tra cui un tronchesino, tipico strumento impiegato nei furti di biciclette.

L’uomo, un veronese di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine poiché pregiudicato per vari reati fra cui i furti, è stato quindi deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Verona per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.