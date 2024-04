Furti in serie di biciclette, polizia locale blocca 38enne

È stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Verona l'autore di un duplice furto di biciclette avvenuto ieri pomeriggio, 9 aprile, tra Via Malfer e Viale dell'Industria. L'arrestato è un 38enne senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine per aver già compiuto una serie di reati contro il patrimonio .

L'intervento di una pattuglia del reparto motorizzato è stato richiesto da un cittadino che era stato da derubato della bici. La vittima ha fornito agli agenti la descrizione del ladro, che è stato bloccato poco distante. Gli operatori hanno poi ricevuto una seconda segnalazione di furto di bicicletta, avvenuto ai danni di una signora. Il sopralluogo ha permesso di individuare la bicicletta nascosta poco distante e di restituirla alla legittima proprietaria.

Il 38enne è stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero di turno, per la direttissima di questa mattina, in cui è stato convalidato l’arresto ed è stato diposto l'obbligo di firma. Il 38enne risulta essere autore anche di altri furti di biciclette, almeno cinque, fra cui quello avvenuto qualche giorno fa in zona Golosine. Furti per i quali l'uomo sarà ulteriormente denunciato in quanto riconosciuto da testimoni o tramite i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.