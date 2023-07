Furti di batterie sulle auto ibride anche a Verona: due giovani arrestati dalla polizia

Quello dei furti di batterie al litio di auto ibride è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il territorio nazionale, un’escalation che va ad alimentare il mercato nero dei ricambi d’auto di elevato valore.

I primi episodi di furti di batterie agli ioni di litio erano stati denunciati negli Stati Uniti nel 2020, ma già lo scorso anno si erano registrati in Italia i primi furti legati agli accumulatori delle auto ibride, soprattutto nelle regioni del Lazio e della Campania.

Si tratta di furti principalmente di componenti d’auto che si concentrano maggiormente sui pezzi più costosi: sistemi di entertainment, air-bag e adesso quelli delle batterie al litio. Quest’ultime, molto ambite dai ladri, in certi veicoli possono avere un costo fino a 10.000 euro: dopo Napoli, Roma, Milano, Torino e nelle principali città italiane, purtroppo, il fenomeno è approdato anche a Verona.

Nella notte di domenica infatti, la polizia di stato ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità moldava per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Erano da poco passate le 2, quando un residente di via Don Enrico Girardi, a Verona, ha allertato il 113 della presenza di due giovani che stavano armeggiando su un’auto. All’arrivo tempestivo delle Volanti,questi avrebbero provato a scappare a bordo di un’altra macchina, ma sono stati immediatamente fermati dalle forze dell'ordine, che, al momento del controllo, li hanno trovati in possesso di pinze, tronchesi, torce, guanti, arnesi da scasso e vari utensili da meccanico.

Dai successivi accertamenti, i poliziotti hanno constatato che, all’interno della vettura che avevano preso di mira, era collocata una batteria del valore di circa 8000 euro: non a caso, gli strumenti che erano stati rinvenuti poco prima, sottolineano dalla questura, sono specificamente utilizzati dai “professionisti del settore” per svitare i connettori di ancoraggio della batteria al telaio del veicolo.

Al termine delle verifiche, quindi, i due complici sono stati accompagnati negli Uffici di Lungadige Galtarossa dove, su disposizione del Pubblico Ministero, hanno atteso la celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.