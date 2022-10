Tenta di rubare nelle auto in sosta in Via Marotto, 28enne sorpreso e arrestato

Un 28enne di nazionalità marocchina è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri della sezione Radiomobile di Verona. Il giovane è stato sorpreso mentre tentava di rubare all'interno di un'auto in sosta ed ha opposto resistenza ai militari. Il ragazzo è stato così accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri del capoluogo hanno messo a segno il secondo arresto di "topi d'auto" nel giro di poche settimane. Recentemente, infatti, un trentacinquenne italiano è stato bloccato in Via Sacra Famiglia mentre rovistava nel vano porta oggetti di una Renault Clio a cui aveva spaccato il finestrino anteriore.

Il ventottenne marocchino, invece, è stato visto alle 3 della scorsa notte mentre cercava qualcosa da rubare in una Nissan Qashqai parcheggiata in Via Marotto. Il ragazzo si è però reso conto di essere stato scoperto dai carabinieri ed ha tentato una fuga. Inseguito da una pattuglia, il giovane è stato bloccato da altri carabinieri intervenuti a supporto dei colleghi. I militari lo hanno fermato nel giardino di un condominio in cui si era nascosto. Il giovane ha poi tentato nuovamente di fuggire, prendendo a calci e pugni i militari per divincolarsi, ma non ci è riuscito ed è stato accompagnato in caserma. Nel frattempo è stato eseguito anche un sopralluogo della zona ed è stato scoperto che l'arrestato avrebbe preso di mira anche altre auto parcheggiate in Via Marotto oltre alla Nissan.

Il 28enne è stato portato in tribunale la mattina successiva all'arresto e il provvedimento dei carabinieri è stato convalidato dal giudice con rito direttissimo.