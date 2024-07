Razziavano auto nel parcheggio di un centro commerciale, arrestati due 34enni

È in carcere da giovedì scorso, 11 luglio, un 34enne residente a San Bonifacio accusato di una serie di furti e tentati furti in auto ferme nel parcheggio di un centro commerciale vicentino. Insieme a lui, è stato arrestato anche il complice, un coetaneo residente a Cornedo Vicentino, sottoposto agli arresti domiciliari. Entrambi avevano già collezionato numerosi precedenti penali e di polizia anche specifici.

L'indagine che ha portato ai due arresti dei carabinieri, descritta da VicenzaToday, è partita nel gennaio scorso, quando una serie di furti e tentati furti su autovetture veniva registrata nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.

I due indagati si muovevano sempre nello stesso modo. Prima osservavano il parcheggio e individuavano le autovetture da razziare. Poi si affiancavano con la loro auto a quella da depredare per farsi scudo. Infine, infrangevano un vetro laterale delle auto, aprivano lo sportello e portavano via borse, borselli, cellulari e quant'altro trovavano nell’abitacolo.

In tutto, le vittime accertate sono sei. E in qualche caso il valore del maltolto è stato ingente in quanto nella macchina erano custoditi anche oggetti di valore.

Le investigazioni hanno sfruttato le immagini delle telecamere di vigilanza installate sul parcheggio e alcune testimonianze dirette di testimoni che avevano assistito ai vari reati. La ricerca dei malviventi si è concentrata sul veicolo da loro utilizzato durante i furti e si è conclusa con l'identificazione dei due 34enni arrestati giovedì scorso.