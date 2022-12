Arrestata coppia per furti in serie soprattutto a danno di anziani

Avrebbero commesso furti in varie province del Nord Italia, tra cui quella di Verona, prendendo di mira soprattutto vittime anziane. Per questo due presunti ladri sono stati fermati da carabinieri e portati in carcere. I fermi di polizia giudiziaria sono stati eseguiti dai militari di Caorle e dai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Portogruaro, come riportato da Venezia Today. La coppia, fortemente sospettata di vari furti e già gravata in passato di reati simili, è stata arrestata nei giorni scorsi in un supermercato, dove probabilmente era alla ricerca di una nuova vittima.

L'indagine su i due sospettati era partita da un furto messo a segno a Caorle nel mese di novembre. In quell'occasione, un'anziana era stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa. I ladri, oltre al denaro contante, riuscirono a portarle via il denaro contenuto nel conto, usando la carta bancomat per degli acquisti o per dei prelievi da alcuni sportelli atm di Caorle.

Per evitare di essere riconosciuti, i due arrestati cercavano di colpire sempre coprendosi parzialmente il volto e spostandosi tra varie province con auto a noleggio. E secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia avrebbe colpito non solo a Caorle e nel Veronese, ma anche nelle province di Treviso, Padova, Vicenza, Brescia, Milano, Modena, Parma, Ferrara e Firenze.

Bloccati dai carabinieri, per i due presunti ladri sono stati riconosciuti il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. Per questo uno è stato trasferito nel carcere Padova e l'altro in quello di Trieste.