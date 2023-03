Denunciato per furti in abitazione, in casa aveva anche 70 grammi di marijuana

Tre giovani residenti nella Val d'Illasi, sono stati denunciati dai carabinieri di Badia Calavena per furto in abitazione in concorso.

A gennaio, i denunciati avevano preso di mira alcune villette di Badia Calavena. Ed approfittando dell'assenza dei proprietari le avevano depredate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sono stati tre i furti in abitazione. E grazie alle indagini da loro condotte, i militari hanno identificato i responsabili. Identificazione resa possibile soprattutto grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza privati.

Lunedì scorso, 6 marzo, i carabinieri di Badia Calavena, insieme ai colleghi di Tregnago e del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio, hanno eseguito le perquisizioni nelle abitazioni dei tre denunciati. E nella casa di uno di loro, sono stati trovati alcuni beni provento dei furti consumati ed anche 70 grammi di marijuana, detenuta ai fini dello spaccio. Per questo motivo, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.