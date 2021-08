Accusato di 4 furti in abitazione: 38enne rintracciato e portato in carcere

Ritenuto responsabile di 4 furti in abitazione, nella mattinata di venerdì C.F., classe 1984 di Legnago e pregiudicato, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione locale, in quanto destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Verona. I colpi sarebbero stati messi a segno nei territorio di Legnago e Villa Bartolomea, sia in orario diurno che notturno, mediante effrazioni ed accessi abusivi alle proprietà: negli episodi sarebbero stati rubati oggetti di valore, denaro contante ed attrezzi agricoli come motoseghe ed aspiratori.

Partite in concomitanza con i furti e con il riscontro diretto con le denunce, le indagini avrebbero permesso ai militari di attivare una serie di servizi che avrebbero condotto all'uomo, a carico del quale sarebbero stati raccolti molteplici e concordanti indizi probatori a sui carico che hanno portato al provvedimento restrittivo.

L’arrestato, rintracciato presso la propria abitazione, è stato accompagnato al Comando della compagnia di Legnago: una volta espletate le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.