Furgone esce di strada, 4 feriti incastrati: uno viene elitrasportato a Borgo Trento

L'incidente ha avuto luogo a Monteforte d'Alpone poco dopo le 16.30 di mercoledì. In soccorso delle persone coinvolte sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118, mentre le causa della fuoriuscita sono al vaglio della Polizia Stradale

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Monteforte d'Alpone.



Secondo le prime informazioni giunte, un furgone sarebbe uscito autonomamente di strada poco dopo le 16.30, mentre percorreva Strada Magnavacche, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Verona intervenuti sul posto.In aiuto delle persone coinvolte sono arrivati gli uomini del 118 e anche i vigili del fuoco, con due mezzi da Verona e uno da Lonigo:. Tre di questi hanno riportato lievi ferite e sono stati condotto all'ospedale di San Bonifacio dalle ambulanze medicalizzate, mentre il quarto è stato condotto in elicottero a Borgo Trento a causa dei numerosi traumi subiti.