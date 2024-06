Finisce nel furgone compatta-rifiuti mentre dorme nel cassonetto. Botta e risposta Tosi-Traguardi

Solamente l'attenzione del dipendente Amia ha potuto evitare che l'episodio si tramutasse in una vera tragedia.

Domenica 2 giugno il dipendente dell'azienda che cura la gestione dei rifiuti, stava svolgendo il consueto giro mattutino di raccolta in via Cantarane, nel quartiere di Veronetta, conducendo il camion con il compattatore nel cassone. Quando però ha svuotato un cassonetto del secco nella parte posteriore del veicolo, ha notato qualcosa di strano e bloccato la pala compattatrice entrata in funzione. Tra i sacchi di immondizia infatti qualcosa si muoveva: si trattava di un trentenne che alla domanda sul cosa ci facesse lì, ha semplicemente risposto che stava dormendo.

Ancora scosso, è uscito autonomamente dal cassone senza conseguenze fisiche, rifiutando l'intervento degli operatori.

Il video dell'episodio è stato pubblicato sui social dall'ex sindaco di Verona ed ora candidato alle elezioni europee con Forza Italia, Flavio Tosi, il quale ha commentato: «Anche questo è un segno del degrado in cui versa Verona amministrata dalla sinistra. Congratulazioni sincere all'operatore dell'Amia che se ne è accorto e gli ha salvato la vita».

Parole che hanno scatenato la reazione del movimento Traguardi, che parla di «strumentalizzazione» del triste episodio: «Grazie alla prontezza di un operatore dell’Amia, è salvo l’uomo che dopo essersi riparato in un cassonetto dei rifiuti ha rischiato di restare schiacciato dal compattatore del camion. Una vicenda di marginalità e disagio che dovrebbe spingere la politica cittadina a interrogarsi e che invece è stata subito trasformata in un'occasione di strumentalizzazione elettorale da parte di candidati senza ritegno.

È amaro rilevare come Flavio Tosi non abbia esitato a sfruttare per fini politici questa tragedia sfiorata, rilanciando sui social il video dell’episodio nel quale si vede l'uomo in evidente stato di difficoltà.

Lascia attoniti la noncuranza con cui Tosi espone pubblicamente una persona in condizioni di disagio per rilanciare polemiche funzionali alla propria campagna permanente, nel tentativo di gettare discredito sull’Amministrazione comunale. È inaccettabile e odioso che i risvolti delicati di questa vicenda vengano diffusi per tornaconto personale o per scopi di partito e rattrista ancor di più che una tale dimostrazione di scarsa considerazione per i membri più fragili della comunità venga da chi ricopre ruoli istituzionali di alto livello e ambisce a entrare nel prossimo Parlamento europeo.

Ancora una volta, come già accaduto di recente in Consiglio Comunale, una certa politica dimostra come gli interessi di parte prevalgano sul buon senso, sull’umanità e sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone».