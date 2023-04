Supera l'esame grazie a telecamere e auricolare: beccato un altro "furbetto" della patente

Il lavoro del del Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale e degli ispettori della Motorizzazione di Verona, non conosce sosta. Nei giorni scorsi infatti è stato individuato il 14° "furbetto" della patente da inizio anno: a cadere nella rete tesa dagli agenti, questa volta è stato un cittadino ghanese di 32 anni residente in provincia.

Come spiegano dal Comando di via del Pontiere, il comportamento dell'uomo avrebbe insospettito uno degli istruttori: quando gli agenti sono arrivati, il candidato aveva superato tutte e trenta le domande per l'esame della patente, ma solo grazie ad un sofisticato sistema di telecamere, ad un cellulare con auricolare dotato di antenna incorporata che gli permetteva di ricevere le risposte giuste in pochi secondi.

Il 32enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica per falsità ideologica e per la falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli abilitanti.

La polizia locale ricorda che le persone che tentano gli esami con l'"aiutino" pagano anche 2 mila euro ad organizzazioni criminali con ramificazioni in diverse province italiane.