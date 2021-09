In via Tanaro a Verona stop ai "furbetti" dei cassonetti: è arrivata la telecamera voluta dalla Lega

«Non appena ci era stata segnalato l’utilizzo improprio dei cassonetti a Santa Lucia, ci siamo attivati con gli uffici preposti e ora il dispositivo è stato posizionato». È quanto dichiara in una breve nota il consigliere comunale leghista Alessandro Gennari. Lo stesso ex pentastellato spiega: «Ci auguriamo che questo utile strumento di vigilanza aiuti a individuare coloro che conferiscono materiale edile, ingombranti e rifiuti particolari, creando non pochi disagi per il decoro e l’igiene dell’intero isolato».

Il consigliere comunale Alessandro Gennari quindi ricorda: «Quei cassonetti, inoltre, sono posizionati vicino alla Scuola materna ed elementare dei Ciliegi e i rifiuti erano diventati un pericolo potenziale per i nostri bambini. Là dove non arriva il senso civico delle persone è nostro dovere prevenire e sanzionare se necessario. Ringraziamo Amia per aver provveduto».