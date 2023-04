Tornano i "furbetti del bollettino": la Camera di Commercio di Verona mette in guardia le imprese

I "furbetti del bollettino" entrano in campo anche quest’anno. Dalla Camera di Commercio di Verona segnalano infatti che numerose aziende della provincia scaligera, soprattutto di nuova iscrizione al Registro delle Imprese, stanno ricevendo bollettini postali ed e-mail con richieste di pagamento da soggetti estranei all'ente. Si tratta di iniziative commerciali private non collegate in alcun modo alla Camera di Commercio, che invitano a versare somme, anche considerevoli, per l'inclusione del nominativo dell'impresa in cataloghi, siti internet o per l’acquisto/uso di software oppure di altri servizi.

«I metodi utilizzati sono sostanzialmente due – spiega il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Riccardo Borghero – il trucco del bollettino e quello del modulo. Nel primo caso si riceve, senza alcuna spiegazione, un bollettino di pagamento precompilato con i dati aziendali: le aziende vengono contattate in un momento in cui si aspettano di ricevere un avviso di pagamento per la quota annuale di iscrizione alla Camera di Commercio e quindi il mittente “finge” di essere il soggetto cui il versamento è dovuto. Nel secondo caso, le imprese ricevono un modulo precompilato con i dati dell’impresa senza indicare con chiarezza i servizi offerti, che comunque sembrano gratuiti: alle aziende viene richiesto di sottoscrivere e rispedire il modulo dopo aver eventualmente provveduto alla correzione e/o integrazione dei dati preinseriti dal mittente; dopo alcune settimane o mesi, l’azienda comincia a ricevere continue e sempre più pressanti richieste di pagamento in quanto quello che appariva un mero modulo per la raccolta di dati aziendali celava invece un contratto per servizi, solitamente pubblicitari».

Viene sottolineato che del caso si è occupata anche che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco!” (scaricabile a questo link): uno strumento utile per proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali e indebite richieste di pagamento.

In caso di ricezione di comunicazioni dal contenuto dubbio, è comunque possibile verificarne l’autenticità contattando l’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio: dirittoannuale@vr.camcom.it , tel. 045 8085721/707 o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, urp@vr.camcom.it, tel. 045 8085910/769.