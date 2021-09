Lunedì a Fumane l'addio a Chiara Ugolini, trovata uccisa nella sua abitazione

Si terranno lunedì 13 settembre a Fumane i funerali di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica nel suo appartamento di Calmasino. Un omicidio che ha scosso non solo la Valpolicella, ma tutta la provincia di Verona, partendo dai Comuni di Bardolino e Garda, dove la giovane viveva e lavorava, toccando anche Palazzolo di Sona, dove era tesserata nella squadra locale di pallavolo.

La cerimonia si terrà alle 14.45 nella chiesa parrocchiale del paese dove Chiara ha vissuto fino pochi mesi fa con la famiglia, prima di trasferirsi vicino al lago di Garda con il suo ragazzo, Daniel.

A Fumane la comunità si è riunita già nella serata di giovedì, per ricordare quella giovane ragazza cresciuta in paese la cui vita è stata spezzata il 5 settembre. Organizzata dalla parrocchia, la veglia si è tenuta alle 20.45 al Circolo Noi del paese, dove si sono raccolte persone di tutte le età e provenienti da diverse zone della Valpolicella, che con le candele accese, preghiere e canti, hanno omaggiato la memoria della 27enne. Presente anche il Palazzolo Volley, con la sua squadra e parte della dirigenza, per ricordare la loro compagna di squadra.

Una fiaccolata è stata invece organizzata dal Comune di Fumane per le ore 20 di sabato 11 settembre, con partenza dal municipio per arrivare alla casa dove Chiara viveva con i genitori, attraversando tutto il paese.

L'omicidio non ha lasciato indifferente neanche il mondo del calcio dilettanti: il Calmasino infatti domenica osserverà un minuto di silenzio e il capitano indosserà una fascia rosa al braccio.

Arrestato per l'omicidio di Chiara il vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, che si trova ora nel carcere di Sollicciano, in Toscana.