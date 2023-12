Funerale di Giulia Cecchettin, le parole del padre Gino e della sorella Elena

In più di 8mila hanno partecipato questa mattina, 5 dicembre, al funerale di Giulia Cecchettin, la 22enne veneziana uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La cerimonia è iniziata verso le 11 nella basilica di Santa Giustina, a Padova. Una basilica che non ha potuto contenere tutti coloro che volevano dare un ultimo saluto alla studentessa di Vigonovo. Per questo, in Prato della Valle, sono stati installati dei maxi-schermi, per permettere a tutti di seguire il rito anche dall'esterno.

La salma di Giulia Cecchettin è stata poi trasportata a Saonara, dove la famiglia della giovane ha avuto il suo intimo momento di commiato, prima della sepoltura nel locale cimitero, non distante dal luogo dove un anno fa era stata sepolta la madre della 22enne.

Il funerale di Giulia Cecchettin, raccontato da Today.it, è stato celebrato dal vescovo di Padova Claudio Cipolla ed ha avuto al centro il feretro della studentessa universitaria uccisa poco prima della laurea. La sua bara, color bianco, è stata coperta di rose bianche ed è entrata nella basilica tra gli applausi rispettosi dei presenti.

«Per sette giorni abbiamo sperato di avere notizie diverse, invece siamo qui - ha dichiarato nella sua omelia il vescovo Cipolla - Abbiamo bisogno di parole e gesti di sapienza per non restare intrappolati nella tragedia che si è consumata, per trovare anche un solo spiraglio di luce. Il sorriso di Giulia mancherà a tutti, al papà Gino, alla sorella Elena, al fratello Davide». Claudio Cipolla ha poi rivolto un pensiero anche a Filippo Turetta, il giovane che si trova nel carcere di Verona con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata. Per Turetta e per la sua famiglia, il vescovo di Padova ha chiesto «la pace del cuore», che «è pace con sé stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita».

E molto toccanti sono state le parole di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Un messaggio che l'uomo ha voluto rivolgere a tutti. «La memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme contro la violenza, che la sua morte sia la spinta per cambiare - ha detto - Il femminicidio è figlio di una cultura sbagliata, che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro avrebbero dovuto amarle. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a lei? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Mi rivolgo prima agli uomini: parliamo agli altri maschi ed evitiamo che questa cultura venga minimizzata. Insegniamo ai nostri figli ad accettare anche le sconfitte, facciamo in modo che tutti rispettino la sacralità dell'altro. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Le forze dell'ordine devono essere dotate delle risorse necessarie per combattere attivamente questa piaga e degli strumenti per riconoscere il pericolo. Non so pregare, ma so sperare. Voglio sperare che questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e possa germogliare e produca un terreno di amore e pace».

Mentre la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, ha letto il suo messaggio durante il momento di preghiera che la famiglia ha vissuto nella chiesa di Saonara. «Guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma - sono state le parole di Elena - Prima o poi ci rivedremo, lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me, perché sei il mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato. Giulia era quella ragazza a cui non era difficile fare regali, perché qualsiasi cosa buffa la faceva andare in visibilio. Giulia collezionava scatole di latta solo per riempirle con altre scatole; Giulia non buttava via mai niente, neanche le cose rotte o rovinate. Giulia amava le passeggiate, ascoltare la musica, e le passeggiate ascoltando la musica. Giulia non amava decidere, neanche il gusto del gelato, e infatti faceva sempre a metà con la mamma; metà pizza a testa, se io prendo un gusto tu prendi l'altro e poi ce lo scambiamo. Giulia era buona, era la ragazza migliore che abbia mai conosciuto».