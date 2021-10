Celebrato in Piazzale Alferia a Cerro Veronese il funerale di Andrea Conti

Il mondo del ciclismo non solo veronese ha vissuto oggi, 5 ottobre, una giornata di lutto per la recente scomparsa di Andrea Conti. Questo pomeriggio, alle 15, è stato celebrato il funerale del campione di handbike in Piazzale Alferia a Cerro Veronese. Oltre ai famigliari, hanno partecipato tutte le autorità del paese e i compagni della Gsc Giambenini, la squadra con cui gareggiava. La funzione è stata officiata da monsignor Bruno Fasani e per ricordare l'impegno di Andrea Conti in favore dalla sicurezza stradale sulla sua bara è stata posta la maglia dell'associazione Verona Strada Sicura insieme alla sue divisa da corridore.

Di Andrea Conti sono state ricordate le sue qualità, come la forza e la correttezza, che emergevano nell'attività sportiva e anche nella vita quotidiana. Una perdita dolorissima soprattutto per la madre dello sportivo, per la moglie Elena e per la figlia Veronica. Attorno a loro tutti si sono stretti, in particolare gli atleti della Gsc Giambenini, i quali sentono di aver perso una colonna portante.

Andrea Conti è deceduto a 51 anni nell'ospedale di Borgo Trento dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella strada tra Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese. In quella strada, giovanissimo, aveva già avuto l'incidente che gli provocò la lesione cervicale e che lo costrinse alla sedie a rotelle. In quella strada si stava allenando per l'ultima tappa del Giro d'Italia di Handbike, competizione che aveva già vinto tre volte. In quella strada, la settimana scorsa, si è scontrato frontalmente con un'auto e dopo essere entrato in coma è deceduto nel giro di qualche giorno.