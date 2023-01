Fumo in cabina di pilotaggio: atterraggio d'emergenza al Catullo per un volo da Londra

È scattata nella tarda mattinata di lunedì l'allerta all'aereoporto Catullo di Verona per un aereo proveniente dall'aeroporto di Gatwick, Londra.



Il velivolo ha richiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza allo scalo scaligero, per un problema riscontrato: del fumo infatti si era sviluppato nella cabina di pilotaggio.È stata quindi concessa la manora all'aereo della British Airways, mentre è stato messo in allerta il personale dei vigili del fuoco presente sul posto. I pompieri però, fortunatamente, non sono stati costretti all'intervento, dal momento che il guasto era già stato risolto. Nessuno risulta essere rimasto ferito nella vicenda e l'aereo è stato sottoposto alle verifiche del caso una volta atterrato.