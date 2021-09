Fugge con la bici rubata, ma viene individuato alla fermata del bus: denunciato

Non ha rispettato l'alt intimato dai carabinieri di Lazise ed è scappato tra le vie della cittadina con la e-bike, ma poco dopo è stato rintracciato a piedi e con dei vestiti diversi da quelli che aveva in precedenza

Ritenuto responsabile di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine cambiandosi d'abito e confondendosi tra le persone in attesa dell'autobus. Stratagemmi che però non sono bastati ad ingannare i carabinieri della stazione di Lazise, che hanno denunciato in stato di libertà Z.I., 40enne di origini tunisine residente a Bologna, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

I militari erano impegnati in un posto di controllo della circolazione stradale, quando hanno visto il cittadino straniero mentre passava nel parcheggio Marra di Lazise a bordo di una bicicletta: l'uomo a quel punto non avrebbe obbedito all'alt intimatogli dal personale dell'Arma e si sarebbe dato alla fuga per le vie della cittadina lacustre.

Sono quindi scattate immediatamente le ricerche dei carabinieri, che hanno permesso di rintracciarlo alla fermata dell’autobus di Corso Cangrande mentre tentava di nascondersi tra le altre persone, ma a piedi e con vestiti diversi da quelli che indossava quando è scappato.

Hanno preso il via a quel punto le operazioni di identificazione, che avrebbero consentito di trovare il 40enne in possesso di un attrezzo di quelli solitamente utilizzati per forzare le serrature, inoltre sarebbe emerso che lo stesso individuo era l’autore del furto di un monopattino rubato il giorno precedente nel centro di Lazise, la cui azione era stata ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale.

Probabilmente consapevole delle conseguenze penali delle sue azioni, Z.I. ha deciso di collaborare con le forze dell'ordine, rivelando loro dove aveva nascosto la bicicletta con la quale si era dato alla fuga, permettendone quindi il recupero ma senza fornire spiegazioni precise su come ne fosse entrato in possesso.

I carabinieri sono ancora al lavoro per rintracciare il legittimo il proprietario della bicicletta in questione, una e-bike del valore di 5000 euro, e stanno verificando se il malfattore si sia reso responsabile di altri reati dello stesso genere.