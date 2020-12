Fuga di monossido di carbonio da una stufa a pellet: 7 persone soccorse

Sono 7 le persone rimaste coinvolte in una fuga di monossido di carbonio che si è verificata a San Giorgio in Salici, nel Comune di Sona, nella prima mattinata di giovedì.

È scatttato intorno alle 7.20 l'intervento dei vigili del fuoco, che si sono diretti al civico 8 di via Leonardo Da Vinci con un mezzo, dove avrebbero rilevato la presenza del monossido in due appartamenti, causata verosimilmente dal malfunzionamento di una stufa a pellet. Le due abitazioni sono poste una sopra l'altra e in soccorso dei residenti sono arrivate le ambulanze del 118: 5 persone residenti nella stessa casa sarebbero state portate in ospedale a causa della lieve intossicazione, mentre le 2 residenti nell'altro appartamento sarebbero positive al Covid-19, secondo quanto riferito dal 115, e sono state quindi soccorse separatamente.

Fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze nell'episodio.