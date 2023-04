Guida auto sospetta, non si ferma all'alt e si cappotta alla fine dell'inseguimento

Non si è fermato all'alt degli agenti, rischiando di investirli. Tallonato dall'auto della polizia locale di Villafranca, ha cercato di seminarla eseguendo pericolose manovre stradali nel giorno del mercato settimanale. E per poco non ha travolto un motociclista, uscendo di strada a causa della forte velocità e ribaltandosi nel giardino di un'abitazione. Un 50enne residente nella Bassa Veronese è stato arrestato mercoledì scorso, 19 aprile, dagli agenti della polizia locale di Villafranca, al termine di pericoloso inseguimento.

L'arrestato era alla guida di una Audi A3, la cui targa era stata inserita tra quelle delle auto sospette. Si riteneva, infatti, che il veicolo fosse in uso a ladri specializzati in furti in abitazione. È dunque scattato il controllo da parte degli agenti del comandante Giuseppe Pregevole, i quali hanno intercettato l'Audi A3 in Via Messedaglia ed hanno imposto l'alt. L'uomo alla guida, però, non si è fermato e si è dato alla fuga verso Via Molini, in direzione di Povegliano Veronese. Gli operatori di polizia hanno schivato la vettura in fuga e sono saliti sulla loro auto per inseguirla.

Il 50enne ha aumentato i giri del suo motore, guidando in modo brusco e incurante dei pedoni che ai lati della carreggiata si stavano dirigendo al mercato. La sua corsa si è però conclusa al confine tra i comuni di Villafranca e Povegliano, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato nel giardino di una casa privata, rimanendo quasi illeso.

Gli agenti, coordinati dal commissario Corrado Cordioli, hanno raggiunto il fuggitivo poco dopo, lo hanno aiutato ad uscire dal mezzo ed hanno contattato i soccorsi per le cure del caso. Sul posto, gli operatori hanno anche trovato un motociclista che per poco non era stato falciato dalla Audi grigia.

Dai risultati degli accertamenti di polizia, il 50enne aveva numerosi precedenti per furto e concorso in rapina. Inoltre, la patente dell'uomo era stata revocata nel 2011. Ciò nonostante, in diverse occasioni il conducente era stato trovato alla guida di veicoli. E proprio per guida senza patente e per resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo stato arrestato mercoledì dagli agenti di Villafranca.

In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, la pm Maria Federica Ormanni ha ordinato gli arresti domiciliari per il 50enne. L'uomo, giovedì, è stato poi condotto nel tribunale di Verona, dove il giudice Peter Michaeler ha convalidato l'arresto ed ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.