Incrociano i carabinieri di notte e si danno alla fuga, ma finiscono a sbattere contro una casa

L'inseguimento a Minerbe durante il "coprifuoco": a bordo della Golf in fuga due quarantenni che hanno poi rifiutato l'etilometro. L'auto di proprietà del conducente non era assicurata

Sono finiti in grossi guai due cittadini di nazionalità marocchina, entrambi domiciliati nel Veronese e classe '78, autori di un'improvvida fuga dai carabinieri di Minerbe culminata in un incidente stradale. L'episodio rocambolesco risale alla notte tra giovedì 18 e venerdì 19 marzo scorsi, in pieno orario di "coprifuoco", cosa che naturalmente ha aggravato ancor più la posizione dei due quarantenni.

Tutto ha avuto inizio intorno all'una di notte, quando una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Minerbe stava svolgendo un regolare servizio di controllo. All'improvviso i militari dell'Arma hanno visto sopraggiungere dal senso opposto di marcia un'altra vettura, nello specifico una Golf di colore scuro. In un orario insolito e per di più con la normativa anti-Covid vigente che impone severe restrizioni alla mobilità in zona rossa, oltre al "coprifuoco" notturno, i carabinieri non hanno dunque potuto evitare di insospettirsi. Non appena accesa la luce della pattuglia per illuminare l'automobile e vedere i volti di chi vi fosse all'interno, la Golf ha iniziato all'improvviso ad accelerare dando così inizio al tentativo di fuga. Tutto questo prim'ancora che i carabinieri potessero anche solo intimare l'Alt ai fuggiaschi (cosa che altrimenti avrebbe comportato la commissione di un reato specifico, quello cioè di "resistenza a pubblico ufficiale").

I carabinieri si sono quindi messi all'inseguimento del veicolo, venendo poi supportati anche da altre pattuglie. Dopo circa un paio di chilometri dall'inizio della loro fuga, i due uomini a bordo della Golf che procedeva lungo via Roma in direzione di Albaredo d'Adige, hanno imboccato una curva a gomito per cercare di immettersi in via Crosarona nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, la manovra dei due fuggiaschi si è rivelata ben poco oculata, essendo stata compiuta con eccessiva velocità. In breve, la Golf ha perso all'improvviso aderenza con l'asfalto ed è finita a sbattere contro la recinzione di una delle case che fiancheggiano la strada.

Dopo l'incidente, uno dei due occupanti della vettura ha provato a guadagnarsi la fuga nei campi, mentre l'altro è rimasto a bordo della Golf, entrambi ugualmente in stato confusionale anche a causa dell'attivarsi degli airbag a seguito dell'urto. La situazione a quel punto si è fatta un po' più chiara per i carabinieri: a bordo del mezzo incidentato sono emerse tracce inequivocabili del consumo di alcolici, mentre entrambi i fuggiaschi avrebbero poi rifiutato di sottoporsi all'etilometro. A seguito dei debiti accertamenti, i carabinieri avrebbero inoltre appurato che l'auto, di proprietà del conducente, sarebbe stata senza assicurazione. A fronte di tutti questi elementi, evidentemente all'origine del maldestro tentativo di fuga, i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente, ma per il proprietario dell'auto si prospetta anche il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, mentre per entrambi i quarantenni scatteranno anche le inevitabili sanzioni previste per la violazione delle norme anti-Covid.