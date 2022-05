Baby gang: ragazzina ritrovata dopo essere fuggita dalla comunità

La giovane è accusata di aver cercato di rapinare del suo monopattino un ragazzo, giovedì scorso, in via Roma nel centro storico di Verona. In base a quanto riferito dagli inquirenti la ragazza quindicenne farebbe parte di una cosiddetta "baby gang". Era stata collocata in una comunità, dalla quale sarebbe però nel frattempo ripetutamente fuggita.

Quest'oggi, martedì 10 maggio, la ragazzina sarebbe infine stata ritrovata dopo la sua nuova fuga dalla comunità avvenuta un paio di giorni addietro. Secondo ciò che riporta TgVerona, la giovanissima sarebbe stata individuata dai carabinieri in via Pallone. La quindicenne potrebbe ora venire trasferita in Toscana presso il carcere minorile di Pontremoli.