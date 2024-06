Altri due "furbetti della patente" denunciati dalla polizia locale: nuove disposizioni in vigore da oggi

Va avanti la lotta del Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale di Verona all'utilizzo di ausilii tecnologici quali telecamere, cellulari ed auricolari per superare l'esame scritto della patente di guida presso la Motorizzazione Civile. Un fenomeno che vedrebbe coinvolti sempre più cittadini stranieri, i quali si affiderebberoa vere e proprie organizzazioni criminali pur di superare il test.

Altre due persone sono state fermate nelle scorse ore per questo motivo, grazie alla collaborazione in atto con gli ispettori della Motorizzazione Civile. Si tratta di un 39enne e di una 29enne, incinta all'ottavo mese di gravidanza, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dalla polizia locale per falsità ideologica e per la falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli abilitanti.

I costi per l'assistenza tecnologica vanno dai 1.000 fino ai 4.000 euro, in aumento come dichiarato dai candidati e dimostrano come sia semplice farsi assistere da gruppi criminali operanti in molte province.

Intanto da oggi, lunedì 3 giugno, entrano in vigore a Verona nuove disposizione in Motorizzazione per l'esame scritto della patente, con l'obbligo per i candidati di indossare una pettorina monouso del tipo a "gilet", proprio per oscurare le telecamere spesso indossate sotto maglioni e camicie. La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est sta infatti monitorando le attività svolte nelle singole province, anche per la presenza di molti candidati provenienti da altre aree geografiche.

«L’Amministrazione, con l’assessorato alla Sicurezza e la polizia locale, prosegue il contrasto all’illegalità Stefania Zivelonghi – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. La presenza sulla strada di autisti privi di regolare patente di guida costituisce innanzitutto un grave pericolo per la comunità contro il quale impieghiamo ogni mezzo a nostra disposizione. Il contrasto sarà più efficace quanto più ad esso contribuiranno fattivamente anche altri soggetti, in primis le scuole-guida».

«L'applicazione di nuove procedure all'esame indurrà molti soggetti a fermarsi, ma temiamo nuovi trucchi e sotterfugi – dichiara il comandante della polizia locale Luigi Altamura -. Le disposizioni impartite dal direttore della Motorizzazione vanno proprio verso l'obiettivo di ridurre questo fenomeno che è molto più presente in altre province, e che vede uno straordinario impegno della polizia locale di Verona. Rinnovo l'appello di qualche settimana fa ai Ministeri dei Trasporti e della Giustizia, non ancora ascoltato, affinchè siano adottate nuove norme rispetto a quella di un secolo fa, che oggi vengono applicate (legge nr. 475 del 19/4/1925) e che si introducano aggravanti specifiche per il reato di truffa, per permettere anche l'arresto in flagranza di reato, ora non previsto. Ne va della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, considerato la vastità del fenomeno a livello nazionale. Le scuole-guida che iscrivono candidati che non hanno mai frequentato i corsi e che non accertano la corretta preparazione all'esame scritto devono assolutamente collaborare. Chi non lo fa si assume una grave responsabilità. Occorre la massima vigilanza anche da parte loro».