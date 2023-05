Frontale fra auto a Peschiera, feriti liberati dagli abitacoli: la più grave è una 71enne

È una donna di 71 anni la persona elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento nel tardo pomeriggio di domenica, dopo lo scontro frontale fra due auto avvenuto a Peschiera del Garda lungo la SR11, nel quale sono rimaste ferite altre quattro persone: nessuna, fortunatamente, si troverebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco lontano dal confine con Sirmione, intorno alle 17.30. Stando ad una prima ricostruzione, la Peugeot 3008 condotta da un 70enne con a bordo la donna 71enne, marito e moglie entrambi residenti a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, per cause ancora da chiarire avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, lungo la quale stava procedendo un Volkswagen Tiguan, sul quale viaggiava una famiglia di cittadinanza rumena residente a Carpenedolo, nel Bresciano: al volante c'era la moglie 41enne, insieme alla quale era presente il marito di 50 anni e la figlia di 17.

L'impatto frontale tra i due veicoli è stato piuttosto violento, al punto che sul posto è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino, per liberare gli occupanti dagli abitacoli in cui erano rimasti incastrati e affidarli al personale del 118, che era arrivato in loro soccorso con ambulanze ed elicottero. Delle cinque persone coinvolte, quattro sono state condotte in codice giallo alla Clinica Pederzoli di Peschiera per cure ed accertamenti, mentre la più grave, la donna di 71 anni presente sulla Peugeot 3008, è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

Grossi i disagi alla viabilità, che è stata regolata dalla polizia locale e che solo in serata è tornata alla normalità, mentre gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Peschiera del Garda.