Fatture false dalla Bassa Reggiana, coinvolte anche aziende veronesi

Anche alcune imprese veronesi potrebbero essere coinvolte in un'articolata frode fiscale scoperta dalla guardia di finanza di Reggio Emilia. Dall'alba di questa mattina, 18 gennaio, i finanzieri reggiani hanno posto tre persone agli arresti dominciari, mentre altre nove sono state denunciate a piede libero. In più, le Fiamme Gialle hanno operato sequestri per 1,3 milioni di euro ed hanno eseguito una decina di perquisizioni nella zona della Bassa Reggiana nei confronti di sei indagati.

Complessivamente, dunque, i denunciati sono dodici e sono accusati di aver preso parto ad una frode finalizzata all'evasione di imposte dirette e di iva. Un'attività illecita che avrebbe generato degli indebiti risparmi d'imposta ad almeno 41 imprese, le quali hanno sedi legali nelle province di Bologna, Modena, Mantova e Verona e che saranno oggetto di specifici approfondimenti per valutare profili di responsabilità penale per aver utilizzato fatture false.

Le indagini sono state condotte dai militari della tenenza di Guastalla e sono state coordinate dall'autorità giudiziaria reggiana guidata dal procuratore capo Gaetano Calogero Paci. Il lavoro di investigazione è partito nel 2021 da una ditta individuale della bassa reggiana attiva nel settore del commercio di utensili industriali, la quale intestata ad un presunto prestanome.

Lo sviluppo investigativo ha permesso di appurare che i presunti responsabili, a partire dal 2015, avrebbero creato una serie di imprese individuali gestite da "titolari formali" allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Finora, di queste ditte ne sono state individuate cinque e l'importo imponibile delle loro fatture false ammonterebbe a quasi 11,5 mlioni di euro, con un iva superiore ai 2 milioni di euro.

Il meccanismo di frode consisteva nell’emissione e nell'utilizzo di fatture che documentavano operazioni fittizie, così da generare costi inesistenti ed abbattere l'imponibile. E in alcuni casi è stato addirittura scoperto che alcune fatture ricevute, di importi di poche migliaia di euro, sarebbero state falsificate con l’indicazione di importi maggiorati anche di 100mila euro.