Sospetta frode nel commercio di bio-carburanti, sequestro da 11 milioni di euro

È stato emesso dal gip del tribunale di Verona Carola Musio il decreto di sequestro preventivo eseguito dai militari della guardia di finanza di Ferrara nell'ambito di un'indagine per frode fiscale. La somma sequestrata dai finanzieri è di 11,2 milioni di euro, denaro che è stato bloccato all'interno del conto corrente di un'azienda. Il provvedimento è stato emesso perché tale somma è stata ritenuta il profitto della presunta frode attuata da una società veneta operante nel commercio internazionale dei bio-carburanti.

Le indagini, descritte su FerraraToday, sono state svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanzia di Ferrara e coordinate dalla procura di Verona. I finanzieri sono partiti da due segnalazioni di operazioni sospette da parte di alcuni fornitori di biodiesel della società veneta, i quali avevano avevano avuto rapporti commerciali anche con un'impresa del Ferrarese. Da quelle segnalazioni, gli uomini delle Fiamme Gialle sono arrivati a ipotizzare la presenza di una frode fiscale, attuata tramite fatture emesse da fornitori fittizi con sedi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e in Bulgaria.

I benefici della frode li avrebbe goduti l'azienda veneta, la quale avrebbe operato con la complicità di società cartiere con ramificazioni anche in Repubblica Ceca e in Slovacchia e intestate a prestanome. Queste società erano state messe tra il fornitore estero e l'acquirente finale per ostacolare la ricostruzione della circolazione dei prodotti e per ottenere vantaggi fiscali ed economici. Attraverso questi passaggi, veniva omesso il versamento dell'Iva e potevano essere praticati sul mercato prezzi più competitivi rispetto alle altre aziende di settore.