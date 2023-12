A una settimana dalla caduta, muore in ospedale elettricista 47enne

È morto nella notte tra ieri e oggi l'elettricista di 47 anni caduto da un'altezza di 6 metri mercoledì scorso, 20 dicembre.

È dunque diventato mortale l'incidente sul lavoro capitato a Francesco Sinico, l'uomo che stava intervenendo sull'impianto elettrico di un'azienda di legnami di Camponogara, una frazione di Vestenanova. Il 47enne è stato immediatamente soccorso dopo la caduta da 6 metri e in elicottero è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento.

Ricoverato in codice rosso, Francesco Sinico è rimasto in prognosi riservata per una settimana. Un periodo in cui tutta la Pro Loco di Vestenanova, associazione di cui lui faceva parte, ha pregato per lui insieme al resto del paese. Purtroppo, però, le condizioni dell'elettricista veronese non sono migliorate e nella notte scorsa il 47enne è spirato. E nel dolore della perdita, la sua famiglia ha dato il via libera alla donazione degli organi.