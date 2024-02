Cede muro di contenimento, frana invade Via San Leonardo: strada chiusa

È difficile che venga riaperta già oggi, 16 febbraio, Via San Leonardo, a Verona. La strada è stata interessata da una frana all'altezza del civico 7 e la polizia locale ha chiuso la via dalle 19 di ieri sera.

Sono decine i metri cubi di terra finiti sulla strada dopo il cedimento di un muro di contenimento. Il materiale franato ha sfiorato anche le abitazioni, che però pare non abbiano subito danni di rilievo. E l'evento è capitato mentre nessuno stava percorrendo la strada. Nessuno quindi è rimasto ferito.

L'allarme è stato lanciato da un residente che ha sentito un rumore strano e forte provenire dalla strada. L'uomo è uscito e dopo aver visto quanto era successo ha chiamato i vigili del fuoco. Oltre ai pompieri, sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. I sanitari hanno accertato che non ci fossero feriti, mentre gli agenti hanno chiuso la strada e gestito la viabilità.

I vigili del fuoco sono invece ancora impegnati nella messa in sicurezza della strada. Oltre a togliere i detriti dalla via, i pompieri lavorano anche sul punto in cui è avvenuta la frana per evitare il verificarsi di nuovi smottamenti.