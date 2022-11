Frana in Valle dei Mulini. «Passati due anni, ma è ancora da sistemare»

Mentre ad Ischia continuano le ricerche degli ultimi dispersi nella frana che ha causato per il momento 8 morti, nel resto d'Italia ci si interroga su quanto sia fragile il territorio dal punto di vista idrogeologico. Il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio ha ricordato che oltre il 90% dei comuni italiani è soggetto a frane e, nel Veronese, ai componenti del movimento Valle dei Mulini da Difendere è tornata in mente il cedimento del 30 dicembre 2020 a Costermano del Garda. In quella notte, franò il costone di una collina a pochi metri da un ristorante all'epoca molto frequentato e che per pura casualità in quel momento era chiuso. Un frana avvenuta «all'interno di un Sic (Sito di interesse comunitario) ricco di flora e fauna, un vero scrigno di biodiversità e con vincoli paesaggistici, naturalistici e idrogeologici - hanno spiegato dal movimento Valle dei Mulini da Difendere - E dopo due anni, l'area ancora non è stata messa in sicurezza».

«Deforestazione, cementificazione e consumo di suolo sono tra i responsabili degli eventi disastrosi che mettono a rischio il territorio e la vita delle persone», è convinto il movimento Valle Dei Mulini da Difendere, il quale si batte contro un progetto di riqualificazione del Comune di Costermano. «A ottobre è stata accolta un'ulteriore manifestazione di interesse per l'edificazione di un albergo di 5.600 metri cubi in un'area boscata vicina alla Val dei Mulini con vincolo paesaggistico - hanno fatto sapere il movimento - E il precedente piano prevede la realizzazione di un ponte sospeso di 300 metri e di un campeggio di lusso, l'ampliamento di alcuni edifici, la realizzazione di passerelle e piattaforme nella forra della Valle Strova e un parcheggio da 400 posti auto e dieci pullman».

Eppure, concludono dal movimento Valle Dei Mulini da Difendere: «A fine 2020, secondo i rilievi fatti da Regione e Provincia, era stata evidenziata un'elevata predisposizione ad ulteriori crolli».