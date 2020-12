Frana a Costermano, parte di una collina cede vicino a un ristorante

Dalle 2 di questa notte, 31 dicembre, i vigili del fuoco veronesi sono al lavoro a Costermano per sistemare una frana con un fronte di circa 100 metri verificatasi in Valle dei Mulini.

L'evento probabilmente è stato provocato dal maltempo dei giorni scorsi, che ha causato il distaccamento di una porzione di terreno vicino alla trattoria La Val. I detriti e i sassi hanno raggiunto alcune auto ed hanno ostruito un torrente. «Fortunatamente la frana non ha interessato il ristorante e non ci sono feriti, solo danni alla strada e ad alcune auto», ha spiegato il sindaco di Costermano Stefano Passarini, il quale ha aggiunto che il Comune ha inviato sul posto ruspe «per liberare il corso d'acqua dai tanti detriti che avrebbero reso ancora più pericolosa la situazione».

Insieme ai pompieri e agli addetti del Comune, stanno operando anche uomini della Provincia di Verona e del Genio Civile per la messa in sicurezza dell'area. «A tutti chiedo di non recarsi sul posto - ha aggiunto il sindaco Passarini - Mettereste a rischio la vostra incolumità e contrastereste le operazioni in corso».