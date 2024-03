Frana sulla gardesana occidentale: strada chiusa per il weekend 

Dovrebbe restare chiusa per almeno tutto questo weekend la strada gardesana occidentale, nel tratto che collega i Comuni di Limone e Riva del Garda, a seguito della caduta di un masso di grosse dimensioni, poi frantumatosi, avvenuta nella tarda serata di venerdì 8 marzo. La frana, secondo quanto riportato da BresciaToday, è avvenuta nei pressi dell'imbocco nord della galleria Casagranda a Riva del Garda, nei pressi del bivio con il sentiero Ponale.

A seguito dell'episodio, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda, oltre ai carabinieri e al personale del servizio gestione della Provincia di Trento. Il traffico è stato bloccato e la Statale 45bis è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra i paesi di Riva del Garda e Limone.

In base a quanto riportato da TrentoToday, inoltre, un'abitazione situata nei pressi del luogo dove è avvenuto il fenomeno franoso è stata evacuata per precauzione. Domenica 10 marzo alle ore 9 è previsto il sopralluogo del servizio geologico della Provincia di Trento, anche con l'ausilio di un elicottero per esaminare nel dettaglio il punto di distacco.