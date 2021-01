La Strada Provinciale 6 - Immagine Google Maps

Franano dei massi in tarda serata sulla SP6: lavori sulla carreggiata Nord

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco per la caduta di detriti avvenuta dopo le 22 di giovedì: nessuna particolare conseguenza e già in mattinata sono partiti i lavori per ripristinare la viabilità