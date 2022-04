Forzano un camper in sosta per svaligiarlo: colti sul fatto e arrestati

Li avrebbero sorpresi all’interno di un camper in sosta in un parcheggio, mentre commettevano un furto. Così due cittadini dell'est Europa sono stati tratti in arresto venerdì dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda: entrambi senza fissa dimora in Italia, uno inoltre è risultato essere pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

L'allarme alla centrale operativa arilicense è stato dato un cittadino, il quale ha riferito di aver visto due individui forzare la portiera di un camper con targa tedesca per entrarvi e che in quel momento i sospettati si trovavano ancora all'interno del mezzo.

Fortunatamente per i proprietari del camper, una pattuglia dei carabinieri di Peschiera si è portata sul luogpo pochi istanti, nel momento in cui uno dei presunti malviventi si è allontanato dal camper per salire a bordo di vettura posteggiata nelle vicinanze, mentre l'altro individuo era già alla guida: i due avrebbero dunque tentato di scappare, ma sono stati bloccati immediatamente dall'Arma.

I militari avrebbero avuto modo di accertare che la portiera del camper era stata forzata e che le valigie custodite all’interno erano state aperte per rovistarvi all'interno. A bordo dell'auto su cui sono stati fermati i due sarebbe stato rinvenuto un iPad, poi restituiti ai cittadini tedeschi proprietari del mezzo scassinato, i quali sono stati rintracciati e invitati in caserma per sporgere denuncia, oltre a riconoscere il dispositivo elettronico di loro proprietà.

Dichiarati in arresto e completate le formalità di rito, i due uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Peschiera, così come disposto dal Pm di turno, in attesa del giudizio direttissimo che è stato celebrato la mattina successiva.

Convalidato il provvedimento, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona soltanto per il pregiudicato, mentre nessun provvedimento è stato decretato per l'altro individuo, in attesa dell'udienza del prossimo mese.