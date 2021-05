Lo vede mentre cerca di forzare una finestra di una casa vicina e chiama i carabinieri

Lo hanno sorpreso mentre cercava di introdursi in una casa e alla fine è finito in manette. Sono stati i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Villafranca di Verona ad arrestare L.A., cittadino di origine marocchina classe 1980 e in Italia senza fissa dimora, per i reati di tentato furto aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Erano le prime luci della mattinata, quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento da parte di un cittadino di Dossobuono, che aveva notato una persona intenta a forzare dall'esterno la finestra di un'abitazione vicino alla sua: all'arrivo della pattuglia l'individuo è stato trovato in possesso di un’asta metallica con la quale aveva creato un’apertura per accedere nella casa (che poi è risultata essere disabitata).

Immediatamente bloccato dai carabinieri, L.A. avrebbe tentato a più riprese di liberarsi per sfuggire, spingendoli energicamente, insultandoli e minacciandoli. Nonostante questo i militari sarebbero riusciti a calmarlo e a condurlo in caserma per gli accertamenti di rito. Alle spalle l'uomo aveva già dei precedenti specifici per gli stessi reati, è stato quindi tratto in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che è avvenuto nella mattinata di sabato: l’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento ed ha disposto per l’uomo il divieto di dimora nella Provincia di Verona.