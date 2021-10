​Forte vento, è ancora stato di attenzione in Veneto per il meteo

/ Via Sommacampagna

La Protezione Civile del Veneto, alla luce della segnalazione sul Bollettino Meteo Veneto, ha confermato che le prescrizioni già emanate per vento forte saranno valide fino alla mezzanotte di domani (8 ottobre 2021) in tutto il territorio regionale.

La situazione metereologica prevista in Veneto nelle prossime ore indica ancora venti da nord/nordest, tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine e sulle zone pedemontane centro-occidentali. Su costa e pianura limitrofa venti di Bora tesa, a tratti forte in serata (in particolare su costa centro-meridionale e su pianura sud-orientale). Domani persisterà Bora tesa e a tratti forte sulla costa meridionale e sulla pianura sud-orientale.

Alla luce di ciò, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa meridionale e pianura sud-orientale, da riconfigurare, a livello locale, a seconda dell’intensità del vento.