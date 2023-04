La fontana in Bra riempita di schiuma, Benini: «Chi ha avuto quest'idea la prossima volta usi la vasca di casa»

«Qualche burlone si è divertito nelle ultime ore a “schiumare” la fontana di piazza Brà». La singolare segnalazione, corredata di immagini inequivocabili pubblicate sui social, è giunta direttamente dall'assessore alle strade e giardini, arredo urbano del Comune di Verona Federico Benini. Quest'ultimo ha quindi voluto ringraziare pubblicamente «il settore verde di Amia che prontamente è intervenuto per ripristinare la stessa prima che la schiuma uscisse dalla fontana e rovinasse il manto erboso e i fiori circostanti».

Sempre l'assessore Benini non ha quindi mancato l'occasione per una virtuale e proverbiale "tirata d'orecchie" rivolte alla persona, per il momento ignota, autrice del gesto: «Al fenomeno che ha avuto questa brillante idea - ha dichiarato infatti l'assessore comunale Federico Benini - consiglio la prossima volta di usare la vasca di casa sua e farsi un bel bagno rilassante con la schiuma e le paperelle!».